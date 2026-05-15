Peers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Peers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 16,28 JPY gegenüber 16,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,84 Prozent auf 1,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at