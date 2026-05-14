14.05.2026 06:31:29

Pegasus Hava Tasimaciligi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pegasus Hava Tasimaciligi hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 15,52 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,270 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Pegasus Hava Tasimaciligi mit einem Umsatz von insgesamt 32,76 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,59 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 38,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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