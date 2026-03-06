Pegasus Hava Tasimaciligi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pegasus Hava Tasimaciligi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,85 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pegasus Hava Tasimaciligi 3,93 TRY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 39,72 Milliarden TRY gegenüber 27,78 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,50 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 39,55 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Pegasus Hava Tasimaciligi im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 37,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,13 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 111,82 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at