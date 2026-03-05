Pegasus Mercantile hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pegasus Mercantile ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pegasus Mercantile die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pegasus Mercantile ein EPS von -0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at