Pegasus Mercantile stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pegasus Mercantile ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pegasus Mercantile die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at