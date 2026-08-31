Pegasus Mercantile: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pegasus Mercantile hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pegasus Mercantile ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at