PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,790 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO mit einem Umsatz von insgesamt 5,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,56 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at