02.02.2026 06:31:29
PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,32 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,10 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,56 Milliarden JPY eingefahren.
