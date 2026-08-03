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03.08.2026 06:31:29
PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,71 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 14,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,31 Prozent auf 4,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,17 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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