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15.05.2026 06:31:29
PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 12,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO ein Ergebnis je Aktie von -1,010 JPY vermeldet.
Der Umsatz lag bei 5,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,22 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 38,89 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat PEGASUS SEWING MACHINE MFGCO im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 22,04 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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