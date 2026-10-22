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22.10.2026 06:31:29
Pegasystems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Pegasystems veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,15 Prozent auf 393,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 381,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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