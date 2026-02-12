|
12.02.2026 06:31:29
Pegasystems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pegasystems veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,630 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 504,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 490,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,13 USD gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.