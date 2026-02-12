Pegasystems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pegasystems veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,630 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 504,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 490,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,13 USD gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at