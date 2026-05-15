Pegatron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pegatron hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,62 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Pegatron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,11 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,43 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at