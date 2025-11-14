|
Pegatron: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pegatron hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Pegatron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 TWD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,36 Prozent zurück. Hier wurden 257,86 Milliarden TWD gegenüber 294,23 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
