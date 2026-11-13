Pegatron: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pegatron hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pegatron ein EPS von 1,69 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 389,07 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257,86 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at