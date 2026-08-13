Pegatron verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pegatron hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,110 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274,45 Milliarden TWD – ein Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pegatron 267,34 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at