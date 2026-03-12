Pegatron vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pegatron hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,97 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,29 Prozent auf 319,53 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 327,00 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,39 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,34 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Pegatron im vergangenen Geschäftsjahr 1 117,16 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pegatron 1 125,35 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at