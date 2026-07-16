Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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16.07.2026 11:11:24
Pegel auf Rekordtief: Niedrigwasser verteuert Gütertransporte per Schiff
Die niedrigen Pegelstände in Deutschlands Flüssen belasten die Wirtschaft. Für die gleiche Warenmenge braucht es mehr Schiffe - entsprechend schießen die Transportkosten in die Höhe. Das Problem dürfte der Schifffahrtsbranche künftig häufiger begegnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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