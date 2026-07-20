Pegroco Invest Pref gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pegroco Invest Pref gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,24 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 192,5 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at