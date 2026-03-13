13.03.2026 06:31:28

Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer ein EPS von -0,030 TRY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 960,2 Millionen TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39415,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer einen Umsatz von 2,4 Millionen TRY eingefahren.

Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,060 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,110 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,43 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 566,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 364,91 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen