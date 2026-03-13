|
Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer ein EPS von -0,030 TRY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 960,2 Millionen TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39415,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer einen Umsatz von 2,4 Millionen TRY eingefahren.
Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,060 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,110 TRY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,43 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 566,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 364,91 Millionen TRY in den Büchern standen.
