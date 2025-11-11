Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 TRY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 TRY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer mit einem Umsatz von insgesamt -78,3 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,5 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 146,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at