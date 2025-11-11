|
11.11.2025 06:31:28
Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 TRY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 TRY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Bearer mit einem Umsatz von insgesamt -78,3 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,5 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 146,19 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.