Pekin Life Insurance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pekin Life Insurance stellte am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pekin Life Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 75,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,5 Millionen USD im Vergleich zu 64,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at