Pekin Life Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pekin Life Insurance äußerte sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 68,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at