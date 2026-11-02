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02.11.2026 06:31:29
Pekin Life Insurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pekin Life Insurance hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pekin Life Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 77,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 64,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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