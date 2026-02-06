Pekin Life Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pekin Life Insurance hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 534,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -274,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 63,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pekin Life Insurance im vergangenen Geschäftsjahr -77,38 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 130,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pekin Life Insurance 257,56 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at