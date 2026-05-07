Peloton Interactive Aktie
WKN DE: A2PR0M / ISIN: US70614W1009
|Zahlen vorgelegt
|
07.05.2026 13:32:22
Peloton-Aktie zieht kräftig an: Konzern verbucht wieder Gewinne - Umsatz begeistert
Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive schwarze Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 US-Dollar nach einem Verlust von 0,12 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Analysten hatten erwartet, dass der Fitnessbike-Hersteller in die Gewinnzone vordringen würde: Ihre EPS-Prognose lag durchschnittlich bei 0,076 US-Dollar und wurde somit nur knapp verfehlt.
Den Quartalsumsatz bezifferte Peloton auf 630,9 Millionen US-Dollar. Dieser lag damit über dem Wert aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als die Umsätze noch bei 624,0 Millionen US-Dollar gelegen hatten. Analysten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 618,3 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Peloton-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 3,46 Prozent höher bei 5,38 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nyker / Shutterstock.com
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