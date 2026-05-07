Peloton-Aktie zieht kräftig an: Konzern verbucht wieder Gewinne - Umsatz begeistert

Der Fitnessbike-Anbieter Peloton hat seine Zahlen für das abgeschlossene Quartal veröffentlicht. So lief es im Berichtszeitraum.

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive schwarze Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 US-Dollar nach einem Verlust von 0,12 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Analysten hatten erwartet, dass der Fitnessbike-Hersteller in die Gewinnzone vordringen würde: Ihre EPS-Prognose lag durchschnittlich bei 0,076 US-Dollar und wurde somit nur knapp verfehlt.

Den Quartalsumsatz bezifferte Peloton auf 630,9 Millionen US-Dollar. Dieser lag damit über dem Wert aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als die Umsätze noch bei 624,0 Millionen US-Dollar gelegen hatten. Analysten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 618,3 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Peloton-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 3,46 Prozent höher bei 5,38 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at