Peloton-Aktie zweistellig tiefer: Langjähriger Firmenlenker John Foley verlässt das Unternehmen

Foley war im Februar nach zehn Jahren als Vorstandschef zurückgetreten, blieb aber zunächst als geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender bei Peloton . Am Montag legte er auch dieses Amt nieder, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss in New York mitteilte. Als Großaktionär dürfte Foley jedoch erheblichen Einfluss behalten.

Auch Rechtsvorstand Hisao Kushi, ein weiterer Mitgründer der 2012 gestarteten Firma, nimmt seinen Hut. Als Nachfolgerin ernannte Peloton Tammy Albarrán, die vom Fahrdienstvermittler Uber kommt. Den Verwaltungsrat soll künftig Karen Boone leiten, die bislang als unabhängige Direktorin im Spitzengremium ist. Nach dem Ende eines Booms zu Beginn der Pandemie, als viele Fitnessstudios dichtmachten, tut sich Peloton schwer. Vorstandschef Barry McCarthy, der im Februar von Foley übernahm, soll das Unternehmen aus der Krise führen.

Die Peloton-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zwischenzeitlich 12,49 Prozent tiefer bei 9,69 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)