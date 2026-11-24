Peloton Interactive Aktie
WKN DE: A2PR0M / ISIN: US70614W1009
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24.11.2026 06:14:04
Peloton Authorizes $300 Mln Share Repurchase Program
(RTTNews) - Peloton Interactive, Inc. (PTON), an interactive fitness platform, on Monday announced that its Board of Directors authorized a share repurchase program of up to $300 million.
The authorization follows the company's recently completed debt refinancing and continued strong free cash flow generation.
The repurchases will be funded using cash on hand.
Peloton Interactive closed trading 7.63% higher at $5.36 on the Nasdaq. In the overnight, the stock traded 1.68% higher at $5.45.
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