Peloton Interactive Aktie
WKN DE: A2PR0M / ISIN: US70614W1009
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18.04.2026 12:15:00
Peloton Interactive: Bargain of the Year or Value Trap in 2026?
Just when you think things couldn't get any worse, Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) surprises its investors. Shares of the exercise equipment and content business are down 21% this year (as of April 15). This extends a long-running losing streak.At these depressed levels, with the consumer discretionary stock trading 97% below its all-time high, Peloton is hard to ignore. Is this the bargain of the year or a value trap in 2026?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Peloton Interactive
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