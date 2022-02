Peloton springt 30 Prozent nach oben - Amazon vor Übernahme?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Peloton zieht das Interesse potenzieller Käufer auf sich, darunter Amazon .com Inc., berichtete das Wall Street Journal. Die Aktien des Herstellers von Heimtrainern stiegen am Freitag im erweiterten Handel um 40 Prozent.Letzten Monat forderte Investor Blackwells Capital den Vorstand von Peloton Interactive auf, den Vorstandsvorsitzenden John Foley zu entlassen und das Unternehmen zum Verkauf anzubieten.Peloton, ein Pandemie-Liebling, hat seit November, als das Unternehmen andeutete, dass sich die Nachfrage nach seinen Heimtrainern und Laufbändern schneller als erwartet verlangsamt, rund 20 Milliarden Dollar an Wert verloren.