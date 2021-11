Peloton verfehlt Analysten-Erwartungen und streicht Umsatzprognose zusammen - Peloton-Aktie nachbörslich -30%

Peloton Interactive hat im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 einen Umsatz von 805,2 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Zum Vergleich standen umsatzseitig im entsprechenden Jahresviertel 2020 757,9 Millionen US-Dollar in den Büchern. Mit 808,7 Millionen US-Dollar hatten Experten im Durchschnitt für das abgelaufenen Quartal gerechnet.

Der Verlust je Aktie hat sich von zuvor 0,20 US-Dollar auf nun 1,25 US-Dollar vergrößert. Die Analysten-Prognosen hatten bei einem Abschlag je Anteilsschein von 1,10 US-Dollar gerechnet.

Peloton kürzt Jahresziele drastisch - Aktie stürzt nachbörslich ab

Beim Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton ist der Corona-Boom endgültig vorbei. Das Unternehmen strich seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr am Donnerstag nach US-Börsenschluss drastisch zusammen. Peloton rechnet nun nur noch mit Erlösen zwischen 4,4 Milliarden und 4,8 Milliarden Dollar (3,8 Mrd Euro bis 4,15 Mrd Euro) - vor drei Monaten war die Firma noch von 5,4 Milliarden ausgegangen.

Anleger reagierten schockiert: Die an der NASDAQ notierte Peloton-Aktie sackt nachbörslich zeitweise um 30,15 Prozent auf 60,11 US-Dollar ab. Das Papier hatte bereits in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig an Wert verloren.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX