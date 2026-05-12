Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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12.05.2026 06:00:33
Peltz in talks to raise funds for Wendy’s go-private bid
The move is a value play for the hamburger chain whose shares have slid 70 per cent in the past five yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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