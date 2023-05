Pembina Pipeline: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pembina Pipeline präsentierte in der am 05.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,610 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,810 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,30 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,04 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,669 CAD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,42 Milliarden CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at