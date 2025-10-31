Pena Verde SAB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pena Verde SAB veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,63 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Pena Verde SAB im vergangenen Quartal 5,27 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pena Verde SAB 4,59 Milliarden MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at