Pena Verde SAB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pena Verde SAB hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,71 MXN. Im letzten Jahr hatte Pena Verde SAB einen Gewinn von 0,340 MXN je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,17 Prozent auf 4,55 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,56 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at