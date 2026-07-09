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09.07.2026 06:31:29
Penguin Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Penguin Solutions stellte am 07.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 478,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 324,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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