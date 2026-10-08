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08.10.2026 06:31:28
Penguin Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Penguin Solutions äußerte sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal hat Penguin Solutions 566,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,73 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,37 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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