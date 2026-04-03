Penguin Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Penguin Solutions gab am 01.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal hat Penguin Solutions 343,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 365,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at