Pengxin International Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pengxin International Mining hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Pengxin International Mining im vergangenen Quartal 1,45 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pengxin International Mining 1,92 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at