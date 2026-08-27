Pengxin International Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pengxin International Mining hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,11 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at