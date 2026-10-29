Pengxin International Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pengxin International Mining veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,26 CNY. Im letzten Jahr hatte Pengxin International Mining einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Pengxin International Mining mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at