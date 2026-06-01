Peninsula Land gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Peninsula Land hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peninsula Land ein Ergebnis je Aktie von -0,850 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peninsula Land in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 541,1 Millionen INR im Vergleich zu 710,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,630 INR. Im Vorjahr waren -1,110 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,72 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 35,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at