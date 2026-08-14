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14.08.2026 06:31:29
Peninsula Land präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Peninsula Land lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peninsula Land ein Ergebnis je Aktie von -0,150 INR vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 263,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 434,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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