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16.11.2026 06:31:29
Peninsula Land präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Peninsula Land gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peninsula Land in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 757,4 Millionen INR im Vergleich zu 429,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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