SiriusXM Aktie
WKN DE: A3ELRR / ISIN: US8299331004
|
16.01.2026 21:23:06
Penn Davis McFarland Dumps 498,000 SiriusXM Shares
Penn Davis McFarland disclosed in a January 16, 2026, SEC filing that it sold 498,032 shares of Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI), an estimated $10.71 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated January 16, 2026, Penn Davis McFarland sold 498,032 shares of Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $10.71 million, calculated using the period’s average closing price. The quarter-end value of the fund’s Sirius XM Holdings position declined by $12.04 million, a figure that includes the effects of both the share sale and stock price changes over the period.Sirius XM Holdings is a leading provider of subscription-based satellite radio and streaming audio services in the United States, serving over five thousand employees and a broad customer base. The company leverages exclusive content, technology integration in vehicles, and a diversified audio platform to maintain a competitive position in the entertainment sector. Its strategy centers on expanding digital offerings and enhancing user engagement through innovative products and partnerships.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
