Pennant Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pennant Group hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pennant Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 302,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at