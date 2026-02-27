|
27.02.2026 06:31:29
Pennant Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pennant Group hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Pennant Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Pennant Group 289,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,840 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Pennant Group ein Gewinn pro Aktie von 0,700 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 947,71 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 695,24 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.