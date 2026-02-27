Pennant Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pennant Group hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Pennant Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Pennant Group 289,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,840 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Pennant Group ein Gewinn pro Aktie von 0,700 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 947,71 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 695,24 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at