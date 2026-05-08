Pennant Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pennant Group hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pennant Group 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 285,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 209,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at