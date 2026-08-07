Pennant Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pennant Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,75 Prozent auf 298,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at