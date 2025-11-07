Pennant Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pennant Group äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pennant Group 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 229,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pennant Group 180,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at